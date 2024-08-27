Ответим РФ за эти удары. Зеленский отреагировал на комбинированный обстрел Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Ответим РФ за эти удары. Зеленский отреагировал на комбинированный обстрел Украины — видео

Владимир Зеленский
Ответим РФ за эти удары. Зеленский отреагировал на комбинированный обстрел Украины — видео
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по мирному населению и инфраструктуре 27 августа. Он подчеркнул, что Украина ответит на эту и предыдущие атаки.

Главные тезисы

 

  • В результате атаки погибли 4 человека, 16 ранены. Спасательная операция уже проводится на местах попаданий.
  • Воздушные силы раскрывают детали атаки: от крылатых ракет до ударных беспилотников. Противовоздушная оборона успешно сбила часть угроз.
  • Боевая работа велась во многих регионах Украины, такие как Киевская, Черкасская, Черниговская области. Безнаказанность противоправных действий не допустима.

В результате атаки РФ на Украину 27 августа погибли 4 человека, 16 ранены

Как сообщил Владимир Зеленский, сейчас идет спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой.

Все службы задействованы, происходит разбор завалов.

Владимир Зеленский добавил, что, несмотря на результативную работу противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 получили ранения.

Обязательно ответим России на этот и все остальные удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 27 августа

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты выпустили:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ),

  • баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма),

  • крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ),

  • 5 крылатых ракет Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ), 81 ударный БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).

По состоянию на 9:00 в результате боевой работы украинской противовоздушной обороны были сбиты пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136.

Олещук подчеркнул, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, так что боевая работа продолжается.

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

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