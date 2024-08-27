Відповімо РФ за ці удари. Зеленський відреагував на комбінований обстріл України — відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по мирному населенню та інфраструктурі 27 серпня. Він наголосив, що Україна відповість на цю та попередні атаки.
Головні тези:
- У результаті атаки загинуло 4 людей, а 16 отримали поранення, триває рятувальна операція на місцях влучань.
- Детальна інформація про атаку: види випущеної зброї та результати бойових дій Повітряних сил.
- Більшість регіонів України потерпіли від бойових дій та обстрілів з боку РФ.
- Зеленський закликає не залишати безкарними злочини проти людяності та обіцяє відповідь Росії на усі удари.
Внаслідок атаки РФ на Україну 27 серпня загинуло 4 людей, 16 поранено
Як повідомив Володимир Зеленський, наразі триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою.
Усі служби залучені, відбувається розбір завалів.
Володимир Зеленський додав, що попри результативну роботу протиповітряної оборони четверо людей загинули та 16 отримали поранення.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 27 серпня
Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти випустили:
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ),
балістичну ракету "Іскандер-М" (із Криму),
крилату ракету "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ),
5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ), 81 ударний БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської області РФ).
Станом на 9:00, в результаті бойової роботи української протиповітряної оборони, було збито пʼять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136.
Олещук підкреслив, що 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України, тож бойова робота триває.
Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях".
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