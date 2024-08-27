Сили ППО збили 5 ракет та 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 5 ракет та 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили 5 ракет та 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 27 серпня російська армія атакувала Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед". Українські захисники знищили 5 крилатих ракет і 60 БпЛА вдалося знищити.

Головні тези:

  • Українські захисники знищили 5 крилатих ракет та 60 ударних безпілотників типу “Shahed” під час нічної атаки РФ на Україну.
  • Деталі атаки окупантів включають випуск різних типів ракет та дронів з різних регіонів Росії, які були збиті українською протиповітряною обороною.
  • У результаті атаки були втрати готелю в Кривому Розі, де загинули дві особи, а ще пʼятеро постраждали.
  • Удари дронами по Запоріжжю та Запорізькому району призвели до загибелі двох осіб та поранення чотирьох інших.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 27 серпня

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти випустили:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ),

  • балістичну ракету "Іскандер-М" (із Криму),

  • крилату ракету "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ),

  • 5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ), 81 ударний БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської області РФ).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи української протиповітряної оборони, було збито пʼять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях".

Олещук підкреслив, що 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України, тож бойова робота триває.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — підсумував Олещук.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 27 серпня

У Кривому Розі російська армія вдарила по готелю. Відомо про двох загиблих.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що ще пʼятеро людей постраждали. У лікарні — 43-річна жінка у важкому стані та 37-річний чоловік у середньому. Ще три потерпілі лікуватимуться вдома.

Також росіяни завдали сім ударів дронами по території Запоріжжя та Запорізького району. Загинули чоловік і жінка, поранені ще четверо людей.

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