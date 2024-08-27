Сили ППО збили 5 ракет та 60 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 27 серпня російська армія атакувала Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед". Українські захисники знищили 5 крилатих ракет і 60 БпЛА вдалося знищити.
Головні тези:
- Українські захисники знищили 5 крилатих ракет та 60 ударних безпілотників типу “Shahed” під час нічної атаки РФ на Україну.
- Деталі атаки окупантів включають випуск різних типів ракет та дронів з різних регіонів Росії, які були збиті українською протиповітряною обороною.
- У результаті атаки були втрати готелю в Кривому Розі, де загинули дві особи, а ще пʼятеро постраждали.
- Удари дронами по Запоріжжю та Запорізькому району призвели до загибелі двох осіб та поранення чотирьох інших.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 27 серпня
Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти випустили:
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ),
балістичну ракету "Іскандер-М" (із Криму),
крилату ракету "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ),
5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ), 81 ударний БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської області РФ).
Станом на 9:00, в результаті бойової роботи української протиповітряної оборони, було збито пʼять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136.
Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях".
Олещук підкреслив, що 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України, тож бойова робота триває.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 27 серпня
У Кривому Розі російська армія вдарила по готелю. Відомо про двох загиблих.
Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що ще пʼятеро людей постраждали. У лікарні — 43-річна жінка у важкому стані та 37-річний чоловік у середньому. Ще три потерпілі лікуватимуться вдома.
Також росіяни завдали сім ударів дронами по території Запоріжжя та Запорізького району. Загинули чоловік і жінка, поранені ще четверо людей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-