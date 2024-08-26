ППО України знищила 102 ракети та 99 дронів РФ під час атаки 26 серпня
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України знищила 102 ракети та 99 дронів РФ під час атаки 26 серпня

Микола Олещук
Ракета

Під час наймасованішої російської атаки по Україні 26 серпня Повітряні сили ЗСУ збили понад 100 ракет та майже 100 безпілотників.

Головні тези:

  • У результаті наймасованішої російської атаки 26 серпня ППО України знищила 102 ракети та 99 ударних безпілотників РФ.
  • Збито 201 повітряну ціль, включаючи аеробалістичні ракети, балістичні ракети та керовані авіаційні ракети.
  • Більшість російського удару було спрямовано на критичну цивільну інфраструктуру України від Харківщини до Одеси.

ППО України збила 102 ракети та 99 ударних безпілотників РФ

У ніч проти 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей — рф.;

  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей — рф. та з Криму;

  • 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

  • 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

  • 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. — рф.;

  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

  • 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — рф., Чауда — Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

  • 1 крилату ракету Х-22;

  • 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

  • 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два — перетнули державний кордон з республікою Білорусь.

Російська атака по Україні 26 серпня була найбільшою

Як зазначив Володимир Зеленський, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.

І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі.

Володимир Зеленський додав, що внаслідок атаки є десятки поранених. Наразі усім надається необхідна допомога.

Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику — повернемо, — зазначив президент.

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