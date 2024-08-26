ПВО Украины уничтожила 102 ракеты и 99 дронов РФ во время атаки 26 августа

Во время массированной российской атаки по Украине 26 августа Воздушные силы ВСУ сбили более 100 ракет и почти 100 беспилотников.
Главные тезисы
- ПВО Украины активно участвовала в отражении массированной атаки России 26 августа, сбив 102 ракеты и 99 ударных беспилотников.
- Под руководством генерал-лейтенанта Николая Олещука Воздушные силы Украины успешно обнаружили и отразили атаку, защищая критическую инфраструктуру страны.
- Уничтожение более 200 воздушных целей различных типов свидетельствует о высокой эффективности работы сил ПВО Украины в условиях агрессивной атаки противника.
ПВО Украины сбило 102 ракеты и 99 ударных беспилотников РФ
В ночь на 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.
Об этом сообщил командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей — РФ;
6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей — РФ. и из Крыма;
77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. — рф.;
10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;
109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.
В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;
1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
1 крылатую ракету Х-22;
99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;
99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две пересекли государственную границу с республикой Беларусь.
Российская атака по Украине 26 августа была самой большой
Как отметил Владимир Зеленский, сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара.
И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие.
Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки десятки раненых. Всем предоставляется необходимая помощь.
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