ПВО Украины уничтожила 102 ракеты и 99 дронов РФ во время атаки 26 августа

Во время массированной российской атаки по Украине 26 августа Воздушные силы ВСУ сбили более 100 ракет и почти 100 беспилотников.

ПВО Украины сбило 102 ракеты и 99 ударных беспилотников РФ

В ночь на 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Об этом сообщил командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей — РФ;

6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей — РФ. и из Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. — рф.;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;

109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы. Николай Олещук Командующий Воздушными силами ВСУ

В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две пересекли государственную границу с республикой Беларусь.

Российская атака по Украине 26 августа была самой большой

Как отметил Владимир Зеленский, сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара.

И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие.

Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки десятки раненых. Всем предоставляется необходимая помощь.