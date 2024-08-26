ПВО Украины уничтожила 102 ракеты и 99 дронов РФ во время атаки 26 августа
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины уничтожила 102 ракеты и 99 дронов РФ во время атаки 26 августа

Николай Олещук
Ракета
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Во время массированной российской атаки по Украине 26 августа Воздушные силы ВСУ сбили более 100 ракет и почти 100 беспилотников.

Главные тезисы

  • ПВО Украины активно участвовала в отражении массированной атаки России 26 августа, сбив 102 ракеты и 99 ударных беспилотников.
  • Под руководством генерал-лейтенанта Николая Олещука Воздушные силы Украины успешно обнаружили и отразили атаку, защищая критическую инфраструктуру страны.
  • Уничтожение более 200 воздушных целей различных типов свидетельствует о высокой эффективности работы сил ПВО Украины в условиях агрессивной атаки противника.

ПВО Украины сбило 102 ракеты и 99 ударных беспилотников РФ

В ночь на 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Об этом сообщил командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей — РФ;

  • 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей — РФ. и из Крыма;

  • 77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

  • 28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

  • 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. — рф.;

  • 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;

  • 109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными силами ВСУ

В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

  • 1 крылатую ракету Х-22;

  • 99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две пересекли государственную границу с республикой Беларусь.

Российская атака по Украине 26 августа была самой большой

Как отметил Владимир Зеленский, сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара.

И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие.

Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки десятки раненых. Всем предоставляется необходимая помощь.

Много повреждений в энергетике. Но всюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество — вернем, — отметил президент.

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