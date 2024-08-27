Силы ПВО сбили 5 ракет и 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 27 августа российская армия атаковала Украину 10 ракетами разных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед". Украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет и 60 БПЛА удалось уничтожить.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно отразила атаку российской армии 27 августа, уничтожив 5 ракет и 60 беспилотников “Shahed”.
- Российская армия выпустила 10 ракет и 81 ударной дрон, однако большинство были успешно перехвачены.
- На территории Украины погибли два человека, еще шесть пострадали в результате атаки.
- Боевая работа велась в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Харьковскую, Запорожскую, и другие.
- Украинская авиация, зенитные ракетные подразделения и другие силы были задействованы для отражения воздушного нападения противника.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 27 августа
Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты выпустили:
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ),
баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма),
крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ),
5 крылатых ракет Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ), 81 ударный БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).
По состоянию на 9:00 в результате боевой работы украинской противовоздушной обороны были сбиты пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136.
Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.
Олещук подчеркнул, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, так что боевая работа продолжается.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 27 августа
В Кривом Роге русская армия ударила по гостинице. Известно о двух погибших.
Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что еще пять человек пострадали. В больнице — 43-летняя женщина в тяжелом состоянии и 37-летний мужчина в среднем. Еще три потерпевших будут лечиться дома.
Также россияне нанесли семь ударов дронами по территории Запорожья и Запорожского района. Погибли мужчина и женщина, ранены еще четыре человека.
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