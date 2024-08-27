Силы ПВО сбили 5 ракет и 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 27 августа российская армия атаковала Украину 10 ракетами разных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед". Украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет и 60 БПЛА удалось уничтожить.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 27 августа

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты выпустили:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ),

баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма),

крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ),

5 крылатых ракет Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ), 81 ударный БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).

По состоянию на 9:00 в результате боевой работы украинской противовоздушной обороны были сбиты пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136.

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

Олещук подчеркнул, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, так что боевая работа продолжается.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — подытожил Олещук. Поделиться

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 27 августа

В Кривом Роге русская армия ударила по гостинице. Известно о двух погибших.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что еще пять человек пострадали. В больнице — 43-летняя женщина в тяжелом состоянии и 37-летний мужчина в среднем. Еще три потерпевших будут лечиться дома.

Также россияне нанесли семь ударов дронами по территории Запорожья и Запорожского района. Погибли мужчина и женщина, ранены еще четыре человека.