Силы ПВО сбили 5 ракет и 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 5 ракет и 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 5 ракет и 60 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 27 августа российская армия атаковала Украину 10 ракетами разных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед". Украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет и 60 БПЛА удалось уничтожить.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно отразила атаку российской армии 27 августа, уничтожив 5 ракет и 60 беспилотников “Shahed”.
  • Российская армия выпустила 10 ракет и 81 ударной дрон, однако большинство были успешно перехвачены.
  • На территории Украины погибли два человека, еще шесть пострадали в результате атаки.
  • Боевая работа велась в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Харьковскую, Запорожскую, и другие.
  • Украинская авиация, зенитные ракетные подразделения и другие силы были задействованы для отражения воздушного нападения противника.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 27 августа

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты выпустили:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ),

  • баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма),

  • крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ),

  • 5 крылатых ракет Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ), 81 ударный БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).

По состоянию на 9:00 в результате боевой работы украинской противовоздушной обороны были сбиты пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136.

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

Олещук подчеркнул, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, так что боевая работа продолжается.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — подытожил Олещук.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 27 августа

В Кривом Роге русская армия ударила по гостинице. Известно о двух погибших.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что еще пять человек пострадали. В больнице — 43-летняя женщина в тяжелом состоянии и 37-летний мужчина в среднем. Еще три потерпевших будут лечиться дома.

Также россияне нанесли семь ударов дронами по территории Запорожья и Запорожского района. Погибли мужчина и женщина, ранены еще четыре человека.

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