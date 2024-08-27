Армия РФ атаковала ракетой гостиницу в Кривом Роге. Погибли два человека, еще 5 ранены

Что известно об ударе РФ по гостинице в Кривом Роге

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, два человека погибли из-за ракетного удара по гостинице в Кривом Роге. Это женщина и мужчина.

Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Еще три потерпевших приходить в себя будут дома.

Пока неизвестна судьба еще двух человек. По всей вероятности, они могут находиться под завалами. На месте трагедии продолжают работу все службы.

По словам главы ОВА, в результате удара повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.

Россия обстреляла гостиницу в Краматорске

25 августа российские захватчики нанесли удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске — погиб британский журналист Райан Эванс.

О новой жертве российского удара сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.

Спасатели нашли под завалами тело погибшего, — написал он. Поделиться

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, из-под завалов разрушенной в Краматорске здания отеля достали труп гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны РФ.

Кроме того, отмечается, что ранения разной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.