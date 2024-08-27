Армия РФ атаковала ракетой гостиницу в Кривом Роге. Погибли два человека, еще 5 ранены

26 августа военные РФ атаковали ракетой Кривой Рог. В результате удара погибли 2 человека, еще 5 получили травмы разной степени тяжести.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара армии РФ по гостинице в Кривом Роге погибли 2 человека, еще 5 получили различные травмы.
- Среди пострадавших женщина и мужчина находятся в тяжелом и среднем состоянии соответственно, еще трое пострадавших будут восстанавливаться дома.
- Произошедшее вызвало разрушения 6 магазинов, 4 многоэтажек и 8 автомобилей.
- Подобные атаки России были зарегистрированы и в других городах, например, в Краматорске, где погиб британский журналист в результате ракетного удара.
Что известно об ударе РФ по гостинице в Кривом Роге
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, два человека погибли из-за ракетного удара по гостинице в Кривом Роге. Это женщина и мужчина.
Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Еще три потерпевших приходить в себя будут дома.
Пока неизвестна судьба еще двух человек. По всей вероятности, они могут находиться под завалами. На месте трагедии продолжают работу все службы.
По словам главы ОВА, в результате удара повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.
Россия обстреляла гостиницу в Краматорске
25 августа российские захватчики нанесли удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске — погиб британский журналист Райан Эванс.
О новой жертве российского удара сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, из-под завалов разрушенной в Краматорске здания отеля достали труп гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны РФ.
Кроме того, отмечается, что ранения разной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.
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