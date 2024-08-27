Армія РФ атакувала ракетою готель у Кривому Розі. Загинуло двоє людей, ще 5 поранені

Що відомо про удар РФ по готелю у Кривому Розі

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Це жінка та чоловік.

П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.

Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами. На місці трагедії продовжують роботу всі служби.

За словами голови ОВА, внаслідок удару пошкоджені 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

Росія обстріляла готель у Краматорську

25 серпня російські загарбники завдали удару по готелю "Сапфір" у Краматорську — загинув британський журналіст Раян Еванс.

Про нову жертву російського удару повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого, — написав він. Поширити

Як повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, з-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю дістали труп громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку РФ.

Окрім того, наголошується, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.