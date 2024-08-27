В Запорожье погибли три человека в результате атаки РФ на Украину

Россия атаковала Запорожье дронами в ночь на 27 августа. В результате обстрела 3 человека погибли и 5 получили ранения.
Что известно о последствиях обстрела Россией Запорожья
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, по предварительным данным россияне нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.
Федоров сначала сообщил, что погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина.
Впоследствии секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, сообщила, что в результате российских ударов погибли 2 человека и еще 4 получили ранения.
По словам Федорова, за сутки в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району 3 погибших и 5 раненых.
Армия РФ более 200 раз избивала по 14 населенным пунктам Запорожской области
Войска РФ совершили 6 ракетных ударов по Новогупаловке и Николаю-Полю.
128 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Красноднепровку, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Верхнюю Терсу, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
5 обстрелов РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Роботино.
69 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Верхней Терсы, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступили 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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