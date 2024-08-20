По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, преступная армия РФ нанесла удар по региону и попала в детское кафе. В результате удара российских оккупантов пострадали гражданские лица.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала детское кафе в Запорожской области, пострадали пятеро детей, один находится в тяжелом состоянии.
- Удары российских оккупантов также нанесли ущерб промышленному объекту в Тернополе, приведя к пожару и мобилизации спасателей.
- Правоохранительные органы оказывали помощь раненым детям на месте происшествия, обстановка оценивается как критическая.
- В связи с атаками армии РФ на Украину с 20 августа возросла активность РФ в регионе, вызвав обеспокоенность международного сообщества.
- Власти призвали жителей принять предосторожности из-за возможного воздействия вредных веществ в воздухе и воде в результате ударов по промышленным объектам.
Что известно о последствиях удара армии РФ по детскому кафе в Запорожской области
Отмечается, что российские оккупанты нанесли удар по Малокатериновке.
По информации правоохранителей, попадание боеприпаса, тип которого устанавливается, произошло рядом с торговым киоском.
Позже в ГСЧС уточнили, что количество пострадавших возросло до 5 человек.
Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Украине
20 августа оккупанты РФ нанесли удар по промышленному объекту в Тернополе. В результате атаки вспыхнул пожар.
Отмечается, что удар был нанесен ночью 20 августа. На месте работали все соответствующие спецслужбы.
К тушению пожара привлекли более 90 спасателей и более 20 единиц техники. Также привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.
В Тернопольской ОГА призвали жителей без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.
Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук сообщила, что по состоянию на данный момент превышение вредных веществ в воздухе и воде экспресс-методом не обнаружено.
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