По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, преступная армия РФ нанесла удар по региону и попала в детское кафе. В результате удара российских оккупантов пострадали гражданские лица.

Что известно о последствиях удара армии РФ по детскому кафе в Запорожской области

Отмечается, что российские оккупанты нанесли удар по Малокатериновке.

Трое раненых детей, один из них в тяжелом состоянии. Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить, - подчеркнул Федоров. Поделиться

По информации правоохранителей, попадание боеприпаса, тип которого устанавливается, произошло рядом с торговым киоском.

В результате попадания ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка, 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции. 15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное, - отмечается в сообщении правоохранителей. Поделиться

Позже в ГСЧС уточнили, что количество пострадавших возросло до 5 человек.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Украине

20 августа оккупанты РФ нанесли удар по промышленному объекту в Тернополе. В результате атаки вспыхнул пожар.

Отмечается, что удар был нанесен ночью 20 августа. На месте работали все соответствующие спецслужбы.

К тушению пожара привлекли более 90 спасателей и более 20 единиц техники. Также привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.

В Тернопольской ОГА призвали жителей без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.

Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук сообщила, что по состоянию на данный момент превышение вредных веществ в воздухе и воде экспресс-методом не обнаружено.