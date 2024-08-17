Армия РФ ударила по Краматорску с РСЗО — масштабно поврежден газопровод
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по Краматорску с РСЗО — масштабно поврежден газопровод

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
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В Донецкой области 17 августа в результате вражеских обстрелов Краматорска без газа оказалось 310 абонентов.

Главные тезисы

  • Российская армия ударила по Краматорску с помощью РСЗО, вызвав серьезные разрушения газопровода и приведя к отсутствию газа у сотен абонентов.
  • В результате обстрелов 17 августа по Краматорску пострадали 178 квартир и 132 частных дома, что вызвало необходимость восстановления газоснабжения и обеспечения безопасности в районе.
  • Оказавшись под завалами после обстрела, один человек был спасен из-под обломков дома, его состояние оценено как тяжелое.
  • В городском совете Краматорска сообщили о гильотинном разрыве газопровода и необходимости проведения аварийных работ для восстановления газоснабжения.

РФ обстреляла Краматорск из РСЗО

В результате обстрела Краматорска без газа оказалось 310 абонентов… В Донецкоблгаге сообщают, что аварийной бригадой обнаружены многочисленные повреждения на газопроводе протяженностью 30 метров. Также зафиксирован гильотинный разрыв газопровода.

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

Без газоснабжения осталось 178 квартир и 132 частных дома.

Возобновление газоснабжения возможно в условиях ситуации безопасности, подчеркнули в городском совете.

Под завалами дома в Краматорске находился человек

Краматорск 17 августа подвергся вражеским обстрелам. Одна из ракет РСЗО «Смерч» попала в двухэтажку, другие — в промзону.

Позже спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.

Об этом сообщил начальник Краматорской местной военной администрации Александр Гончаренко.

Спасатели деблокировались из-под завалов пострадавшего. Состояние тяжелое. Дальше работают медики.

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