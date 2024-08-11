Военные РФ атаковали Краматорск. Ранены четыре человека

Российская армия второе утро подряд обстреливает Краматорск Донецкой области. В частности, 11 августа известно о четырех раненых в результате атаки.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Краматорск два дня подряд, что привело к ранениям четырех человек.
- Инфраструктурные объекты пострадали в нескольких населенных пунктах Донбасса из-за обстрелов РФ.
- В результате атаки в Курахово и других районах пострадали люди, были повреждены дома и предприятия.
- За одни сутки российские военные обстреляли населенные пункты более 30 раз, что привело к эвакуации более тысячи человек, включая детей.
Что известно об обстреле Краматорской Россией
Как отмечается, Россия снова нанесла удар по инфраструктурному объекту.
Среди раненых один человек в тяжелом состоянии — его оперируют. Еще двое получили легкие ранения — им предоставили необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи.
Россия обстреляла Донбасс 11 августа
По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате атаки РФ в Курахово Покровского района ранен человек, повреждены 8 домов. Еще 4 дома повреждены в Ганновке.
В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Рог — повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской общины повреждено предприятие.
В Лиманской общине Краматорского района повреждены 2 дома: в Торском и Заречном.
В Краматорске поврежден инфраструктурный объект, ранены 4 человека. В Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. В Стенках погиб человек.
В Северске Бахмутского района повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке.
Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1177 человек, в том числе 419 детей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-