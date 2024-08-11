Военные РФ атаковали Краматорск. Ранены четыре человека

Российская армия второе утро подряд обстреливает Краматорск Донецкой области. В частности, 11 августа известно о четырех раненых в результате атаки.

Что известно об обстреле Краматорской Россией

Как отмечается, Россия снова нанесла удар по инфраструктурному объекту.

Среди раненых один человек в тяжелом состоянии — его оперируют. Еще двое получили легкие ранения — им предоставили необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи.

Россия обстреляла Донбасс 11 августа

По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате атаки РФ в Курахово Покровского района ранен человек, повреждены 8 домов. Еще 4 дома повреждены в Ганновке.

В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Рог — повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской общины повреждено предприятие.

В Лиманской общине Краматорского района повреждены 2 дома: в Торском и Заречном.

В Краматорске поврежден инфраструктурный объект, ранены 4 человека. В Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. В Стенках погиб человек.

В Северске Бахмутского района повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке.