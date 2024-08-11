Военные РФ атаковали Краматорск. Ранены четыре человека
Категория
Украина
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Военные РФ атаковали Краматорск. Ранены четыре человека

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Военные РФ атаковали Краматорск. Ранены четыре человека
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Российская армия второе утро подряд обстреливает Краматорск Донецкой области. В частности, 11 августа известно о четырех раненых в результате атаки.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Краматорск два дня подряд, что привело к ранениям четырех человек.
  • Инфраструктурные объекты пострадали в нескольких населенных пунктах Донбасса из-за обстрелов РФ.
  • В результате атаки в Курахово и других районах пострадали люди, были повреждены дома и предприятия.
  • За одни сутки российские военные обстреляли населенные пункты более 30 раз, что привело к эвакуации более тысячи человек, включая детей.

Что известно об обстреле Краматорской Россией

Как отмечается, Россия снова нанесла удар по инфраструктурному объекту.

Среди раненых один человек в тяжелом состоянии — его оперируют. Еще двое получили легкие ранения — им предоставили необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи.

Россия обстреляла Донбасс 11 августа

По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате атаки РФ в Курахово Покровского района ранен человек, повреждены 8 домов. Еще 4 дома повреждены в Ганновке.

В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Рог — повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской общины повреждено предприятие.

В Лиманской общине Краматорского района повреждены 2 дома: в Торском и Заречном.

В Краматорске поврежден инфраструктурный объект, ранены 4 человека. В Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. В Стенках погиб человек.

В Северске Бахмутского района повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке.

Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1177 человек, в том числе 419 детей.

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