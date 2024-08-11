Військові РФ атакували Краматорськ. Поранено чотири людини

Російська армія другий ранок поспіль обстрілює Краматорськ Донецької області. Зокрема 11 серпня відомо про чотирьох поранених внаслідок атаки.

Що відомо про обстріл Росією Краматорську

Як зазначається, Росія знову завдала удару по інфраструктурному об'єкту.

Серед поранених одна людина у важкому стані — її оперують. Ще двоє отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги.

Росія обстріляла Донеччину 11 серпня

За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок атаки РФ у Кураховому Покровського району поранено людину, пошкоджено 8 будинків. Ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці.

У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки. Серед ночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному.

У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду. У Стінках загинула людина.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.