Армія РФ обстріляла два села на Донеччині — є загиблі

Російські солдати зранку 7 серпня обстріляли два села на Донеччині. Внаслідок атаки армії РФ чотири мирні людини загинули, ще один цивільний зазнав поранень.

Російська армія вбила чотирьох донеччан

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

4 людини загинули та 1 поранена внаслідок обстрілів Донеччини. Поширити

Зокрема він зазначив, що околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами, і цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка в Антонівці Мар'їнської громади.

Ще один чоловік у селі поранений — йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні. Вадим Філашкін Керівник Донецької ОВА

Також дві людини загинули у Михайлівці Новогродівської громади — це 55-річний чоловік і 52-річна жінка, поінформував Філашкін.

Росіяни вдарили КАБом по Донецькій області

Російські терористи, зранку, 27 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по місто Селидове. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.

Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:

двоє дітей 11 та 17 років;

четверо дорослих від 63 до 67 років.

Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.