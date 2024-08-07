Армия РФ обстреляла два села в Донецкой области — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла два села в Донецкой области — есть погибшие

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
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Российские солдаты утром 7 августа обстреляли две деревни в Донецкой области. В результате атаки армии РФ четыре мирных человека погибли, еще один гражданский получил ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла два села в Донецкой области, погибли четыре мирных человека, есть раненый.
  • Гуманитарный кризис и человеческие жертвы в результате действий Российской Федерации требуют немедленного осуждения мировым сообществом.
  • Атаки российских солдат на жилые районы Марьинки и Михайловки привели к повышению числа жертв войны в Украине.
  • Очевидцы сообщают, что жертвами атак стали люди от 52 до 65 лет в обеих селах.

Российская армия убила четырех донеччан

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

4 человека погибли и 1 ранен в результате обстрелов Донбасса.

В частности, он отметил, что окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами, и в это утро один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке Марьинской общины.

Еще один человек в селе ранен — ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Руководитель Донецкой ОВА

Также два человека погибли в Михайловке Новогродовской общины — это 55-летний мужчина и 52-летняя женщина, проинформировал Филашкин.

Россияне ударили КАБом по Донецкой области

Российские террористы, утром, 27 июня, ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по городу Селидово. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе и дети.

Согласно предварительной информации, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. В результате обстрела пострадали шесть человек:

  • двое детей 11 и 17 лет;

  • четверо взрослых от 63 до 67 лет.

Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.

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