Российские солдаты утром 7 августа обстреляли две деревни в Донецкой области. В результате атаки армии РФ четыре мирных человека погибли, еще один гражданский получил ранения.

Российская армия убила четырех донеччан

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

4 человека погибли и 1 ранен в результате обстрелов Донбасса. Поделиться

В частности, он отметил, что окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами, и в это утро один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке Марьинской общины.

Еще один человек в селе ранен — ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице. Вадим Филашкин Руководитель Донецкой ОВА

Также два человека погибли в Михайловке Новогродовской общины — это 55-летний мужчина и 52-летняя женщина, проинформировал Филашкин.

Россияне ударили КАБом по Донецкой области

Российские террористы, утром, 27 июня, ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по городу Селидово. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе и дети.

Согласно предварительной информации, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. В результате обстрела пострадали шесть человек:

двое детей 11 и 17 лет;

четверо взрослых от 63 до 67 лет.

Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.