Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Загинуло двоє людей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Загинуло двоє людей

8 серпня російські військові обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі.

Головні тези:

 

  • У результаті атаки на Костянтинівку Донецької області загинули дві людини, а приватний сектор отримав значні пошкодження.
  • Раніше російські терористи використали керовану авіаційну бомбу для удару по місту Селидове, що призвело до численних постраждалих, включаючи дітей.
  • Армія РФ неодноразово обстрілювала населені пункти на Донеччині, спричиняючи загибель і поранення мирних мешканців.

РФ вкотре обстріляла Донеччину

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, 2 людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки.

Окупанти РФ поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, ворог використав артилерією.

Росіяни вдарили КАБом по Донецькій області

Російські терористи, 27 червня вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по місто Селидове. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.

Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:

  • двоє дітей 11 та 17 років;

  • четверо дорослих від 63 до 67 років.

Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.

Також російські солдати 7 серпня обстріляли два села на Донеччині. Внаслідок атаки армії РФ чотири мирні людини загинули, ще один цивільний зазнав поранень.

Обстрілі призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка в Антонівці Мар'їнської громади. Також дві людини загинули у Михайлівці Новогродівської громади — це 55-річний чоловік і 52-річна жінка.

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