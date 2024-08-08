Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Загинуло двоє людей

РФ вкотре обстріляла Донеччину

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, 2 людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки.

Окупанти РФ поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, ворог використав артилерією.

Росіяни вдарили КАБом по Донецькій області

Російські терористи, 27 червня вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по місто Селидове. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.

Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:

двоє дітей 11 та 17 років;

четверо дорослих від 63 до 67 років.

Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.

Також російські солдати 7 серпня обстріляли два села на Донеччині. Внаслідок атаки армії РФ чотири мирні людини загинули, ще один цивільний зазнав поранень.

Обстрілі призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка в Антонівці Мар'їнської громади. Також дві людини загинули у Михайлівці Новогродівської громади — це 55-річний чоловік і 52-річна жінка.