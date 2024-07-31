РФ атакувала Донеччину різними видами озброєння. Загинула людина, 5 поранено

31 липня російські війська атакували артилерією, авіацією і дроном три райони Донецької області. Внаслідок атаки загинув 61-літній чоловік, та 5 людей були поранені.

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Зазначається, що російські окупанти обстріляли з артилерії селище Північне Бахмутського району.

Внаслідок влучання по одній з вулиць дістали поранення ніг двоє жителів — чоловік 58 років та 67-річна жінка. Їх доставлено до медичного закладу.

Також, під обстріл російських військ потрапила Новогродівська громада. Там від влучання ворожого дрону отримав травми 61-річний тракторист.

Він помер в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

О 12:35 окупанти скинули авіабомбу на приватний сектор населеного пунтку Ганнівка Покровського району.

Попередньо, окупанти застосували "КАБ-250" з УМПК. Було поранено двох неповнолітніх дівчат 3 й 15 років. Також зазнав тілесних ушкоджень 38-річний житель. У потерпілих діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, рани голови, грудної клітини та спини. Їх ушпиталено, наймолодша дитина — у важкому стані. Поширити

Росія масово атакувала Україну 31 липня

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.

Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.