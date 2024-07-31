РФ атакувала Донеччину різними видами озброєння. Загинула людина, 5 поранено

31 липня російські війська атакували артилерією, авіацією і дроном три райони Донецької області. Внаслідок атаки загинув 61-літній чоловік, та 5 людей були поранені.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували райони Донеччини з артилерії, авіації та дронів, що призвело до загибелі однієї людини та поранення п'яти інших.
- Українська протиповітряна оборона 31 липня успішно відбила атаку, збивши всі 89 ударних БпЛА типу «Shahed» та керовану авіаційну ракету Х-59.
- Ця атака вважається однією з наймасованіших ударів ворожих безпілотників, які були відбиті українською армією.
Що відомо про обстріл Росією Донеччини
Зазначається, що російські окупанти обстріляли з артилерії селище Північне Бахмутського району.
Внаслідок влучання по одній з вулиць дістали поранення ніг двоє жителів — чоловік 58 років та 67-річна жінка. Їх доставлено до медичного закладу.
Також, під обстріл російських військ потрапила Новогродівська громада. Там від влучання ворожого дрону отримав травми 61-річний тракторист.
Він помер в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.
О 12:35 окупанти скинули авіабомбу на приватний сектор населеного пунтку Ганнівка Покровського району.
Росія масово атакувала Україну 31 липня
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.
Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.
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