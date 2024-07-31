РФ атаковала Донетчину разными видами вооружения. Погиб человек, 5 ранены
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Донетчину разными видами вооружения. Погиб человек, 5 ранены

Прокуратура Донецкой области
РФ атаковала Донетчину разными видами вооружения. Погиб человек, 5 ранены
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31 июля российские войска атаковали артиллерией, авиацией и дроном три района Донецкой области. В результате атаки погиб 61-летний мужчина, и 5 человек были ранены.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали несколько районов Донецкой области 31 июля, используя артиллерию, авиацию и дроны.
  • В результате обстрела погиб 61-летний мужчина, а 5 человек были ранены, включая двух несовершеннолетних девушек.
  • Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку, сбив все 89 ударных БПЛА типа «Shahed» и управляемую авиационную ракету Х-59.
  • Это одна из самых массированных атак ударных БПЛА.

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Отмечается, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Северный Бахмутского района.

В результате попадания по одной из улиц получили ранения ног двое жителей — мужчина 58 лет и 67-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение.

Также под обстрел российских войск попала Новогродовская община. Там от попадания вражеского дрона получил травмы 61-летний тракторист.

Он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В 12:35 оккупанты сбросили авиабомбу на частный сектор населенного пункта Анновка Покровского района.

Предварительно, оккупанты применили "КАБ-250" из УМПК. Были ранены две несовершеннолетние девушки 3 и 15 лет. Также получил телесные повреждения 38-летний житель. У пострадавших диагностирована открытая черепно-мозговая травма, раны головы, грудной клетки и спины. Они госпитализированы, самый молодой ребенок — в тяжелом состоянии.

Россия массово атаковала Украину 31 июля

Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.

Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.

Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА «Shahed-131/136». Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников, отметил Николай Олещук.

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