РФ атаковала Донетчину разными видами вооружения. Погиб человек, 5 ранены

31 июля российские войска атаковали артиллерией, авиацией и дроном три района Донецкой области. В результате атаки погиб 61-летний мужчина, и 5 человек были ранены.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали несколько районов Донецкой области 31 июля, используя артиллерию, авиацию и дроны.
- В результате обстрела погиб 61-летний мужчина, а 5 человек были ранены, включая двух несовершеннолетних девушек.
- Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку, сбив все 89 ударных БПЛА типа «Shahed» и управляемую авиационную ракету Х-59.
- Это одна из самых массированных атак ударных БПЛА.
Что известно об обстреле Россией Донбасса
Отмечается, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Северный Бахмутского района.
В результате попадания по одной из улиц получили ранения ног двое жителей — мужчина 58 лет и 67-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение.
Также под обстрел российских войск попала Новогродовская община. Там от попадания вражеского дрона получил травмы 61-летний тракторист.
Он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.
В 12:35 оккупанты сбросили авиабомбу на частный сектор населенного пункта Анновка Покровского района.
Россия массово атаковала Украину 31 июля
Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.
Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.
Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.
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