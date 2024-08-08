Армия РФ обстреляла Константиновку в Донецкой области. Погибли два человека

8 августа российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие.

РФ в очередной раз обстреляла Донбасс

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 2 человека погибли в результате обстрела Константиновки.

Оккупанты РФ попали в частный сектор. По предварительной информации, враг использовал артиллерию.

Россияне ударили КАБом по Донецкой области

Российские террористы, 27 июня, ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по городу Селидово. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе и дети.

Согласно предварительной информации, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. В результате обстрела пострадали шесть человек:

двое детей 11 и 17 лет;

четверо взрослых от 63 до 67 лет.

Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.

Также российские солдаты 7 августа обстреляли две деревни в Донецкой области. В результате атаки армии РФ четыре мирных человека погибли, еще один гражданский получил ранения.

Обстрел привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке Марьинской общины. Также два человека погибли в Михайловке Новогродовской общины — это 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.