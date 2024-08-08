Армия РФ обстреляла Константиновку в Донецкой области. Погибли два человека

8 августа российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие.
Главные тезисы
- В результате обстрела Константиновки погибли два человека, оккупанты РФ применили артиллерию по частному сектору
- Кроме того, ранее атака российских террористов управляемой авиационной бомбой по городу Селидово привела к ранениям и разрушениям, включая детей и многоэтажные дома
- Обстрел двух деревень в Донецкой области 7 августа стал причиной гибели четырех мирных жителей, что подчеркивает бесчеловечность действий РФ
РФ в очередной раз обстреляла Донбасс
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 2 человека погибли в результате обстрела Константиновки.
Оккупанты РФ попали в частный сектор. По предварительной информации, враг использовал артиллерию.
Россияне ударили КАБом по Донецкой области
Российские террористы, 27 июня, ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по городу Селидово. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе и дети.
Согласно предварительной информации, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. В результате обстрела пострадали шесть человек:
двое детей 11 и 17 лет;
четверо взрослых от 63 до 67 лет.
Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.
Также российские солдаты 7 августа обстреляли две деревни в Донецкой области. В результате атаки армии РФ четыре мирных человека погибли, еще один гражданский получил ранения.
Обстрел привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке Марьинской общины. Также два человека погибли в Михайловке Новогродовской общины — это 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.
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