Армія РФ ударила по Краматорську з РСЗВ — масштабно пошкоджено газопровід
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ ударила по Краматорську з РСЗВ — масштабно пошкоджено газопровід

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ

У Донецькій області 17 серпня внаслідок ворожого обстрілу Краматорська без газу опинилось 310 абонентів.

Головні тези:

  • У Донецькій області 17 серпня був зафіксований обстріл Краматорська з РСЗВ, що призвело до масштабних пошкоджень газопроводу.
  • Без газу опинилися 310 абонентів, у тому числі 178 квартир та 132 приватних будинки.
  • РФ вдарила за допомогою ракет системи РСЗВ, що призвело до гільйотинного розриву газопроводу та чисельних пошкоджень системи.
  • Під завалами будинку знаходилася людина, яку пізніше рятувальники деблокували. Її стан оцінили як важкий.
  • Відновлення газопостачання буде здійснено після забезпечення безпекової ситуації у районі.

РФ обстріляла Краматорськ з РСЗВ

Внаслідок обстрілу Краматорська без газу опинилось 310 абонентів… У Донецькоблгазі повідомляють, що аварійною бригадою виявлено чисельні пошкодження на газопроводі протяжністю 30 метрів. Також зафіксовано гільйотинний розрив газопроводу.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Без газопостачання залишилось 178 квартир та 132 приватних будинки.

Відновлення газопостачання можливе за умов безпекової ситуації, підкреслили у міській раді.

Під завалами будинку у Краматорську перебувала людина

Краматорськ 17 серпня зазнав ворожих обстрілів. Одна з ракет РСЗВ «Смерч» влучила у двоповерхівку, інші - у промзону.

Пізніше рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів.

Про це повідомив начальник Краматорської місцевої військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Рятувальники деблокували з-під завалів постраждалого. Стан важкий. Далі працюють медики.

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