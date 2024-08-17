Армія РФ ударила по Краматорську з РСЗВ — масштабно пошкоджено газопровід

У Донецькій області 17 серпня внаслідок ворожого обстрілу Краматорська без газу опинилось 310 абонентів.
Головні тези:
- У Донецькій області 17 серпня був зафіксований обстріл Краматорська з РСЗВ, що призвело до масштабних пошкоджень газопроводу.
- Без газу опинилися 310 абонентів, у тому числі 178 квартир та 132 приватних будинки.
- РФ вдарила за допомогою ракет системи РСЗВ, що призвело до гільйотинного розриву газопроводу та чисельних пошкоджень системи.
- Під завалами будинку знаходилася людина, яку пізніше рятувальники деблокували. Її стан оцінили як важкий.
- Відновлення газопостачання буде здійснено після забезпечення безпекової ситуації у районі.
РФ обстріляла Краматорськ з РСЗВ
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Без газопостачання залишилось 178 квартир та 132 приватних будинки.
Відновлення газопостачання можливе за умов безпекової ситуації, підкреслили у міській раді.
Під завалами будинку у Краматорську перебувала людина
Краматорськ 17 серпня зазнав ворожих обстрілів. Одна з ракет РСЗВ «Смерч» влучила у двоповерхівку, інші - у промзону.
Пізніше рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів.
Про це повідомив начальник Краматорської місцевої військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Рятувальники деблокували з-під завалів постраждалого. Стан важкий. Далі працюють медики.
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