За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, злочинна армія РФ завдала удару по регіону та влучила у дитяче кафе. Внаслідок удару російських окупантів постраждали цивільні особи.

Що відомо про наслідки удару армії РФ по дитячому кафе у Запорізькій області

Зазначається, що російські окупанти завдали удару по Малокатеринівці.

Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити, - підкреслив Федоров. Поширити

За інформацією правоохоронців, влучання боєприпасу, тип якого встановлюється, відбулось поруч із торговельним кіоском.

Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина, 18-ти років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції. 15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний, - зазначається у повідомленні правоохоронців. Поширити

Пізніше у ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні

20 серпня окупанти РФ завдали удару по промисловому об'єкту у Тернополі. Наразі внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Зазначається, що удар було здійснено вночі 20 серпня. На місці працювали усі відповідні спецслужби.

До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

У Тернопільській ОДА закликали жителів без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Головний державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук повідомила, що станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді експрес-методом не виявлено.