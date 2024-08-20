За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, злочинна армія РФ завдала удару по регіону та влучила у дитяче кафе. Внаслідок удару російських окупантів постраждали цивільні особи.
Головні тези:
- Російська армія атакувала дитяче кафе у Запорізькій області, де постраждали п'ятеро дітей, одна дитина перебуває у тяжкому стані.
- Окрім атаки у Запорізькій області, армія РФ також завдала удару на промисловий об'єкт у Тернополі, що призвело до пожежі та мобілізації рятувальників.
Що відомо про наслідки удару армії РФ по дитячому кафе у Запорізькій області
Зазначається, що російські окупанти завдали удару по Малокатеринівці.
За інформацією правоохоронців, влучання боєприпасу, тип якого встановлюється, відбулось поруч із торговельним кіоском.
Пізніше у ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 5 осіб.
Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні
20 серпня окупанти РФ завдали удару по промисловому об'єкту у Тернополі. Наразі внаслідок атаки спалахнула пожежа.
Зазначається, що удар було здійснено вночі 20 серпня. На місці працювали усі відповідні спецслужби.
До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.
У Тернопільській ОДА закликали жителів без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук повідомила, що станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді експрес-методом не виявлено.
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