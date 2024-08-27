У Запоріжжі загинуло троє людей внаслідок атаки РФ на Україну

Росія атакувала Запоріжжя дронами в ніч на 27 серпня. Внаслідок обстрілу 3 людини загинули та 5 дістали поранення.

Що відомо про наслідки обстрілу Росією Запоріжжя

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, за попередніми даними росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.

Федоров спершу повідомив, що загинув чоловік, поранення отримали чоловік і жінка.

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Згодом секретар Запорізької міської ради та виконуюча обов’язки міського голови Регіна Харченко, повідомила, що внаслідок російських ударів загинули 2 людей і ще 4 дістали поранення.

За словами Федорова, за добу внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району 3 загиблих та 5 поранених.

Армія РФ понад 200 разів била по 14 населених пунктах Запорізької області

Війська РФ здійснили 6 ракетних ударів по Новогупалівці та Миколай-Полю.

128 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Верхню Терсу, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

5 обстрілів РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине.

69 артобстрілів завдано по території Степногірська, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.