Біля Запорізької АЕС вибухнув дрон. МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після удару безпілотника поблизу окупованої ЗАЕС ситуація з ядерною безпекою на станції погіршилася.

Що відомо про вибух дрона біля ЗАЕС

Представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.

За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.

Зазначено, що постраждалих і пошкоджень обладнання цього разу не було. Однак удар зафіксували на дорозі між двома головними воротами АЕС.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо загрози ядерній безпеці та закликав усі сторони дотримуватися п'яти принципів, розроблених для захисту станції.

Я залишаюся вкрай занепокоєним і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з боку всіх сторін, — підкреслив Рафаель Гроссі. Поширити

Армія РФ влаштувала провокацію на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.