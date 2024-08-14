Окупанти РФ не допустили експертів МАГАТЕ на місце пожежі в ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції. Там окупанти 11 серпня влаштували пожежу.

Окупанти РФ не дозволили МАГАТЕ оглянути градирню ЗАЕС

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, представники МАГАТЕ змогли провести огляд градирні та радіаційний моніторинг.

Проте доступ всередину градирні експерти не отримали.

Після проведеного огляду експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де, за їхніми припущеннями, могло бути певне пошкодження. Але доступу туди експерти не отримали, — підкреслив Колісник. Поширити

Він зауважив, що наразі МАГАТЕ не зробило остаточного висновку щодо обставин загоряння на градирні.

Армія РФ влаштувала провокацію на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.