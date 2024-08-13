В МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

Експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.

Що вдалося встановити експертам МАГАТЕ

Як зазначається, команда фахівців підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні.

Під час огляду не було виявлено ні шин, ні залишків безпілотника. Наразі команда не змогла зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень, — йдеться в заяві. Поширити

В МАГАТЕ додали, що вони продовжать свій загальний аналіз після додаткового огляду і отримання доступу до рівня розподільчого пристрою водяного розпилювача і басейну холодної води.

Що цьому передувало

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.