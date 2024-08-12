Рогозін в істериці пригрозив Україні знищенням у разі спроб повернути ЗАЕС

Зокрема, Рогозін цинічно закликав українських військових не робити спроб повернути окуповану Росією ЗАЕС.

Хочу ще раз звернутися до супротивника щодо Запорізької АЕС: не лізьте сюди. Навіть не намагайтеся. Ні вертолітним десантом, ні понтонними переправами, ні швидкохідними катерами із Запоріжжя вниз для штурму ЗАЕС. Не треба. Тут на вас чекають і знищать, - заявила ця кремлівська маріонетка. Поширити

Що відомо про провокацію із пожежею на ЗАЕС з боку російських окупантів

За словами мера окупованого Росією Енергодару у Запорізькій області Дмитра Орлова, пожежа на території ЗАЕС ввечері 11 серпня була провокацією військових злочинної армії РФ.

Орлов зазначив, що російські окупанти вдались до чергових цинічних спроб дискредитувати українських військових.

Мер окупованого Росією Енергодару підкреслив, що пожежа у приміщенні градирень, які використовувались для додаткового охолодження реакторів ЗАЕС була влаштована російськими окупантами у той час, коли самі реактори вже досить тривалий час перебувають у стані холодного зупину.

Зараз оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі, там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції й залізобетоні. Тому фізично там займатись було нічому горіти, - пояснює Орлов. Поширити

Орлов не виключає, що таким чином, "окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових".