Рогозин в истерике пригрозил Украине уничтожением в случае попыток вернуть ЗАЭС

В частности, Рогозин цинично призвал украинских военных не предпринимать попыток вернуть оккупированную Россией ЗАЭС.

Хочу еще раз обратиться к противнику по Запорожской АЭС: не лезьте сюда. Даже не пытайтесь. Ни вертолетным десантом, ни понтонными переправами, ни быстроходными катерами из Запорожья вниз для штурма ЗАЭС. Не нужно. Здесь вас ждут и уничтожат, - заявила эта кремлевская марионетка. Поделиться

Что известно о провокации с пожаром на ЗАЭС со стороны российских окупантов

По словам мэра оккупированного Россией Энергодара в Запорожской области Дмитрия Орлова, пожар на территории ЗАЭС вечером 11 августа был провокацией военных преступной армии РФ.

Орлов отметил, что российские оккупанты прибегли к очередным циничным попыткам дискредитировать украинских военных.

Мэр оккупированного Россией Энергодара подчеркнул, что пожар в помещении градирен, которые использовались для дополнительного охлаждения реакторов ЗАЭС, был устроен российскими оккупантами в то время, когда сами реакторы уже достаточно долго находятся в состоянии холодного останова.

Сейчас, поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там только металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечем гореть, – объясняет Орлов. Поделиться

Орлов не исключает, что таким образом "оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных".