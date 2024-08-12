Рогозин отметился истерическим заявлением по поводу Запорожской АЭС
Категория
Политика
Дата публикации

Рогозин отметился истерическим заявлением по поводу Запорожской АЭС

Дмитрий Рогозин
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Источник:  online.ua

Бывший руководитель Роскосмоса, а ныне представитель радфеда РФ Дмитрий Рогозин начал цинично угрожать Украине в случае попыток вернуть оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Главные тезисы

  • Дмитрий Рогозин истерически угрожает Украине уничтожением в случае попыток вернуть оккупированную Россией Запорожскую АЭС.
  • Пожар на ЗАЭС считается провокацией российских военных, направленной на дискредитацию украинских силовиков.
  • Российские оккупанты устроили пожар в помещении градирен Запорожской АЭС, однако радиационная опасность для энергоблоков минимальна.
  • Мэр оккупированного Россией города Энергодар стремится разоблачить циничные попытки дискредитировать украинских военных со стороны российских оккупантов.
  • Ситуация на Запорожской АЭС остается под контролем, несмотря на пожар в помещении, не представляющем опасности для ядерных установок.

Рогозин в истерике пригрозил Украине уничтожением в случае попыток вернуть ЗАЭС

В частности, Рогозин цинично призвал украинских военных не предпринимать попыток вернуть оккупированную Россией ЗАЭС.

Хочу еще раз обратиться к противнику по Запорожской АЭС: не лезьте сюда. Даже не пытайтесь. Ни вертолетным десантом, ни понтонными переправами, ни быстроходными катерами из Запорожья вниз для штурма ЗАЭС. Не нужно. Здесь вас ждут и уничтожат, - заявила эта кремлевская марионетка.

Что известно о провокации с пожаром на ЗАЭС со стороны российских окупантов

По словам мэра оккупированного Россией Энергодара в Запорожской области Дмитрия Орлова, пожар на территории ЗАЭС вечером 11 августа был провокацией военных преступной армии РФ.

Орлов отметил, что российские оккупанты прибегли к очередным циничным попыткам дискредитировать украинских военных.

Мэр оккупированного Россией Энергодара подчеркнул, что пожар в помещении градирен, которые использовались для дополнительного охлаждения реакторов ЗАЭС, был устроен российскими оккупантами в то время, когда сами реакторы уже достаточно долго находятся в состоянии холодного останова.

Сейчас, поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там только металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечем гореть, – объясняет Орлов.

Орлов не исключает, что таким образом "оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных".

До действующих энергоблоков, до ядерных установок там достаточно существенное расстояние – около километра до ближайшего энергоблока. Поэтому с точки зрения каких-либо ядерных радиационных опасностей, их нет. Радиационный фонд сейчас в норме, такой, как и был до этого момента, - подчеркнул мэр оккупированного Энергодара.

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