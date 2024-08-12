Бывший руководитель Роскосмоса, а ныне представитель радфеда РФ Дмитрий Рогозин начал цинично угрожать Украине в случае попыток вернуть оккупированную Россией Запорожскую АЭС.
Главные тезисы
- Дмитрий Рогозин истерически угрожает Украине уничтожением в случае попыток вернуть оккупированную Россией Запорожскую АЭС.
- Пожар на ЗАЭС считается провокацией российских военных, направленной на дискредитацию украинских силовиков.
- Российские оккупанты устроили пожар в помещении градирен Запорожской АЭС, однако радиационная опасность для энергоблоков минимальна.
- Мэр оккупированного Россией города Энергодар стремится разоблачить циничные попытки дискредитировать украинских военных со стороны российских оккупантов.
- Ситуация на Запорожской АЭС остается под контролем, несмотря на пожар в помещении, не представляющем опасности для ядерных установок.
Рогозин в истерике пригрозил Украине уничтожением в случае попыток вернуть ЗАЭС
В частности, Рогозин цинично призвал украинских военных не предпринимать попыток вернуть оккупированную Россией ЗАЭС.
Что известно о провокации с пожаром на ЗАЭС со стороны российских окупантов
По словам мэра оккупированного Россией Энергодара в Запорожской области Дмитрия Орлова, пожар на территории ЗАЭС вечером 11 августа был провокацией военных преступной армии РФ.
Орлов отметил, что российские оккупанты прибегли к очередным циничным попыткам дискредитировать украинских военных.
Мэр оккупированного Россией Энергодара подчеркнул, что пожар в помещении градирен, которые использовались для дополнительного охлаждения реакторов ЗАЭС, был устроен российскими оккупантами в то время, когда сами реакторы уже достаточно долго находятся в состоянии холодного останова.
Орлов не исключает, что таким образом "оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных".
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