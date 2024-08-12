На Запорізькій АЕС не фіксують радіоактивних викидів після провокації РФ

На території Запорізької АЕС не зафіксовано перевищень рівнів радіоактивних викидів і скидів після пожежі 11 серпня, яку влаштували російські окупанти.

В якому стані ЗАЕС після провокації окупантів РФ

Як повідомили в Міненерго, близько 20:00 11 серпня на території атомної станції російські окупанти влаштували пожежу на об'єкті технічного водопостачання.

Внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання.

Поки що не зафіксовано ніяких викидів або скидів радіоактивних речовин, — сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Поширити

У міністерстві також наголосили, що МАГАТЕ просить російських окупантів негайно надати доступ до об’єкта, де сталася пожежа, для оцінки ситуації.

МАГАТЕ підтвердило, що рівень радіації на станції залишається незмінним.

Що цьому передувало

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.