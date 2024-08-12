На Запорізькій АЕС припинилася пожежа — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

На Запорізькій АЕС припинилася пожежа — що відомо

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
На Запорізькій АЕС припинилася пожежа — що відомо

На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа. Її 11 серпня влаштували російські окупанти.

Головні тези:

 

  • Станція розташована навпроти Нікополя та Марганця на лівому березі Дніпра, рівень радіації в нормі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент на ЗАЕС.
  • Російські окупанти звинуватили Україну в обстрілі Енергодара, але радіаційний фон навколо станції залишився в нормі.
  • Запорізька АЕС працює у штатному режимі, попри  спробу росіян підпалити градирню автомобільними шинами.

Пожежа на ЗАЕС припинилась

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася.

Cтанція розташована навпроти Нікополя та Марганця на лівому березі Дніпра.

Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі, — повідомив Сергій Лисак.

Він також повідомив, що росіяни атакували два райони Дніпропетровської області з артилерії.

Що цьому передувало

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції. 

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

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