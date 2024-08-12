На Запорізькій АЕС припинилася пожежа — що відомо

На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа. Її 11 серпня влаштували російські окупанти.

Пожежа на ЗАЕС припинилась

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася.

Cтанція розташована навпроти Нікополя та Марганця на лівому березі Дніпра.

Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі, — повідомив Сергій Лисак. Поширити

Він також повідомив, що росіяни атакували два райони Дніпропетровської області з артилерії.

Що цьому передувало

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.