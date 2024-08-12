На Запорожской АЭС прекратился пожар — что известно

На территории Запорожской атомной электростанции прекратился пожар. Ее 11 августа устроили российские оккупанты.
Главные тезисы
- Уровень радиации в Никопольщине остается в норме, что подтверждают официальные источники.
- Президент Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент с пожаром на ЗАЭС.
- Несмотря на инцидент, Запорожская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме.
- Российские оккупанты обвинили Украину в обстреле Энергодара, но радиационный фон около станции остается стабильным.
Пожар на ЗАЭС прекратился
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился.
Cтанция находится напротив Никополя и Марганца на левом берегу Днепра.
Он также сообщил, что россияне атаковали два района Днепропетровской области по артиллерии.
Что этому предшествовало
11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.
В то же время, изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.
Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.
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