На Запорожской АЭС не фиксируют радиоактивные выбросы после провокации РФ

На территории Запорожской АЭС не зафиксированы превышения уровней радиоактивных выбросов и сбросов после пожара 11 августа, который устроили российские оккупанты.

В каком состоянии ЗАЭС после провокации окупантов РФ

Как сообщили в Минэнерго, около 20:00 11 августа на территории атомной станции российские оккупанты устроили пожар на объекте технического водоснабжения.

В результате возможны повреждения градирни и другого технологического оборудования.

Пока не зафиксированы никакие выбросы или сбросы радиоактивных веществ, — сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Поделиться

В министерстве также подчеркнули, что МАГАТЭ просит российских окупантов немедленно предоставить доступ к объекту, где произошел пожар, для оценки ситуации.

МАГАТЭ подтвердило, что уровень радиации на станции остается неизменным.

Что этому предшествовало

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.