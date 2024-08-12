На Запорожской АЭС не фиксируют радиоактивные выбросы после провокации РФ
Категория
Украина
Дата публикации

На Запорожской АЭС не фиксируют радиоактивные выбросы после провокации РФ

Министерство энергетики Украины
На Запорожской АЭС не фиксируют радиоактивные выбросы после провокации РФ
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На территории Запорожской АЭС не зафиксированы превышения уровней радиоактивных выбросов и сбросов после пожара 11 августа, который устроили российские оккупанты.

Главные тезисы

  • После пожара, устроенного оккупантами, на Запорожской АЭС не были зафиксированы радиоактивные выбросы и сбросы.
  • МАГАТЭ призвал российских оккупантов предоставить доступ для оценки ситуации, но уровень радиации на станции остается неизменным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу после инцидента на ЗАЭС, призывая реагировать на действия оккупантов.
  • Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме, несмотря на инцидент. Поджог в градирных автомобильных шинах считается способом провокации.

В каком состоянии ЗАЭС после провокации окупантов РФ

Как сообщили в Минэнерго, около 20:00 11 августа на территории атомной станции российские оккупанты устроили пожар на объекте технического водоснабжения.

В результате возможны повреждения градирни и другого технологического оборудования.

Пока не зафиксированы никакие выбросы или сбросы радиоактивных веществ, — сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

В министерстве также подчеркнули, что МАГАТЭ просит российских окупантов немедленно предоставить доступ к объекту, где произошел пожар, для оценки ситуации.

МАГАТЭ подтвердило, что уровень радиации на станции остается неизменным.

Что этому предшествовало

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

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