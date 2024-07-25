Минэнергетики опровергло фейк российской пропаганды об "аварии на Южноукраинской АЭС"

Министерство энергетики Украины в очередной раз опровергло информацию об аварии на Южноукраинской АЭС, назвав ее российской пропагандой.

Министерство энергетики опровергает российский фейк о Южноукраинской АЭС

По мнению ведомства, этот фейк был запущен в ответ на попытки России "скрыть аварию на собственной Ростовской АЭС".

Минэнерго в очередной раз подчеркивает, что никакого отключения силового трансформатора, о котором говорилось в сообщениях, на Южноукраинской АЭС не было.

Ведомство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины с просьбой принять меры по привлечению к ответственности лиц, "распространяющих российскую пропаганду и дестабилизирующих ситуацию в Украине". Поделиться

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.

Впоследствии, во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южноукраинские АЭС — неправда и российский нарратив.

Центр противодействия дезинформации уже выразил позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что изначально эта информация появилась на российских каналах. Затем экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается, — продолжил Галущенко.

Что известно об аварии на Южноукраинской АЭС

На Южноукраинской атомной электростанции за три последних дня сгорели три трансформатора тока. Это привело к отключению от сети одного из атомных реакторов и двух-трех линий в сети «Укрэнерго».

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко 18 июля сообщил, что аварии произошли из-за аномальной жары.