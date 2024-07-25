Минэнергетики опровергло фейк российской пропаганды об "аварии на Южноукраинской АЭС"
Категория
Украина
Дата публикации

Минэнергетики опровергло фейк российской пропаганды об "аварии на Южноукраинской АЭС"

Министерство энергетики Украины
ПАЭC
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Министерство энергетики Украины в очередной раз опровергло информацию об аварии на Южноукраинской АЭС, назвав ее российской пропагандой.

Главные тезисы

  • Министерство энергетики Украины опровергло фейк об аварии на Южноукраинской АЭС, назвав его российской пропагандой.
  • Министерство призывает привлечь распространителей фейковой информации к ответственности за дезинформацию и дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Эксперты подтверждают, что информация об аварии на Южноукраинской АЭС является фейком, который был запущен в ответ на попытки скрыть аварию на Ростовской АЭС в России.

Министерство энергетики опровергает российский фейк о Южноукраинской АЭС

По мнению ведомства, этот фейк был запущен в ответ на попытки России "скрыть аварию на собственной Ростовской АЭС".

Минэнерго в очередной раз подчеркивает, что никакого отключения силового трансформатора, о котором говорилось в сообщениях, на Южноукраинской АЭС не было.

Ведомство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины с просьбой принять меры по привлечению к ответственности лиц, "распространяющих российскую пропаганду и дестабилизирующих ситуацию в Украине".

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.

Впоследствии, во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южноукраинские АЭС — неправда и российский нарратив.

Центр противодействия дезинформации уже выразил позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что изначально эта информация появилась на российских каналах. Затем экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается, — продолжил Галущенко.

Что известно об аварии на Южноукраинской АЭС

На Южноукраинской атомной электростанции за три последних дня сгорели три трансформатора тока. Это привело к отключению от сети одного из атомных реакторов и двух-трех линий в сети «Укрэнерго».

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко 18 июля сообщил, что аварии произошли из-за аномальной жары.

Именно из-за этой, абсолютно технической, аварии, левого берега Украины — включая Днепр, Сумы и далее по перечню — последние два дня крайне жестко ограничены в поставках электричества, — объяснил Харченко.

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