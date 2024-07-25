Міненергетики спростувало фейк російської пропаганди про "аварію на Південноукраїнській АЕС"

Міністерство енергетики України вчергове спростувало інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши її російською пропагандою.

Міністерство енергетики спростовує російський фейк про Південноукраїнську АЕС

На думку відомства, цей фейк був запущений у відповідь на спроби Росії "приховати аварію на власній Ростовській АЕС".

Міненерго вчергове підкреслює, що жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося у повідомленнях, на Південноукраїнській АЕС не було.

Відомство звернулося до Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України з проханням вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які "поширюють російську пропаганду та дестабілізують ситуацію в Україні". Поширити

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.

Згодом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС — неправда і російський наратив.

Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах. Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться, — продовжив Галущенко.

Що відомо про аварію на Південноукраїнській АЕС

На Південноукраїнській атомній електростанції за три останніх дні згоріли три трансформатори струму. Це призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго».

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко 18 липня повідомив, що аварії сталися через аномальну спеку.