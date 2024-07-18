На Південноукраїнській АЕС згоріли три трансформатори струму

На Південноукраїнській атомній електростанції за три останніх дні згоріли три трансформатори струму. Це призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго».
Головні тези:
- Відключення одного з атомних реакторів та ліній в мережі призвело до жорстких обмежень в електропостачанні.
- Причиною аварії стала аномальна спека, яка вплинула на роботу обладнання.
- Достроковий ремонт одного з блоків на АЕС був спрямований на покращення генерації, але через інші аварії ситуація з електропостачанням погіршилася.
- Заходи проведені на відновлення роботи уражених об'єктів можуть позитивно позначитися на енергопостачанні в регіоні.
Що відомо про аварію на Південноукраїнській АЕС
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що аварії сталися через аномальну спеку.
Що цьому передувало
18 червня, «Укренерго» повідомляло про поломку обладнання на двох енергооб’єктах.
Через це чотири черги відключень світла одночасно запровадили в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
17 липня «Енергоатом» повідомив, що на одній із АЕС достроково відремонтували один із блоків. Його підключили до енергосистеми, що мало суттєво покращити генерацію і ситуацію зі світлом, але через вищевказані аварії відключень світла стало більше.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-