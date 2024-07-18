На Південноукраїнській АЕС згоріли три трансформатори струму

На Південноукраїнській атомній електростанції за три останніх дні згоріли три трансформатори струму. Це призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго».

Що відомо про аварію на Південноукраїнській АЕС

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що аварії сталися через аномальну спеку.

Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий берег України — включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку — останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики, — пояснив Харченко. Поширити

Що цьому передувало

18 червня, «Укренерго» повідомляло про поломку обладнання на двох енергооб’єктах.

Через це чотири черги відключень світла одночасно запровадили в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

17 липня «Енергоатом» повідомив, що на одній із АЕС достроково відремонтували один із блоків. Його підключили до енергосистеми, що мало суттєво покращити генерацію і ситуацію зі світлом, але через вищевказані аварії відключень світла стало більше.