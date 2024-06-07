В Україні запрацює додатковий блок на АЕС — відома дата

Голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

Запуск додаткового блоку на українській АЕС допоможе у критичній ситуації в енергетиці

Кудрицький зауважив, що робота блоку на АЕС на два тижні "дасть приємну приварку до потужності", яку зараз має Україна.

Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі. Володимир Кудрицький Голова Укренерго

Водночас голова Укренерго додав, завдяки виведенню в роботу енергоблока регіони зможуть легше дотримуватись лімітів.

Проте він акцентував: покращення триватиме тимчасово, оскільки далі липень — тоді на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

Ситуація в енергосистемі України: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні — Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

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11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України. Поширити

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет. 8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають. Поширити

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