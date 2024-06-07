В Україні запрацює додатковий блок на АЕС — відома дата

Голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.
Головні тези:
- Запуск додаткового блоку на АЕС в ніч з 7 на 8 червня дозволить тимчасово покращити енергетичну ситуацію в Україні.
- Робота блоку на два тижні забезпечить приємну приварку до потужності в енергосистемі.
- Втрати генерації через обстріли та атаки на енергетичні об'єкти України призвели до складної ситуації в енергосистемі.
- Кабінет міністрів планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів, що може відбутися вже цього літа.
- У спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими, попереджає українська влада.
Запуск додаткового блоку на українській АЕС допоможе у критичній ситуації в енергетиці
Кудрицький зауважив, що робота блоку на АЕС на два тижні "дасть приємну приварку до потужності", яку зараз має Україна.
Водночас голова Укренерго додав, завдяки виведенню в роботу енергоблока регіони зможуть легше дотримуватись лімітів.
Проте він акцентував: покращення триватиме тимчасово, оскільки далі липень — тоді на навантаження енергосистеми впливатиме спека.
Ситуація в енергосистемі України: що відомо
Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні — Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.
11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.
16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.
5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет. 8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.
9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.
27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.
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