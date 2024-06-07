В Украине заработает дополнительный блок на АЭС — известна дата

Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине заработает дополнительный блок на АЭС в ночь с 7 на 8 июня, который позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.
Главные тезисы
- Запуск дополнительного блока на украинской АЭС позволит временно улучшить энергетическую ситуацию.
- Планируется повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, что может произойти уже летом.
- В результате обстрелов и атак на энергетические объекты Украины возникли проблемы с энергосистемой.
- В жаркие месяцы графики отключений электроэнергии могут стать более жесткими, предупреждают украинские власти.
- Украина столкнулась с потерями генерации из-за военных действий, что создало сложную ситуацию в энергосистеме.
Запуск дополнительного блока на украинской АЭС поможет в критической ситуации в энергетике
Кудрицкий отметил, что работа блока на АЭС на две недели "даст приятную приварку к мощности", которую сейчас есть у Украины.
В то же время глава Укрэнерго добавил, благодаря выводу в работу энергоблока регионы смогут легче соблюдать лимиты.
Однако он акцентировал, что улучшение будет продолжаться временно, поскольку дальше июль — тогда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.
Ситуация в энергосистеме Украины: что известно
Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине - Днепрогэс. В результате обстрела погиб человек. Также в реку попали нефтепродукты.
25 марта в Укргидроэнерго заявили, что для восстановления Днепрогэса понадобятся годы.
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы в течение всего 2024 года.
11 апреля ПАО "Центрэнерго" заявило, что потеряло 100% генерации. 22 марта 2024 года оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС Донецкой области. В результате массированной атаки РФ была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.
16 апреля глава Минэнерго Галущенко говорил, что Украина потеряла 7 ГВт энергогенерации. Уже 5 мая он заявил, что Украина потеряла более 8 ГВт поколения.
5 мая россияне обстреляли Славянскую ТЭС. Туда прилетело пять ракет. 8 мая ДТЭК сообщил об обстреле трех ТЭС.
9 мая из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины военная администрация Киева приняла решение уменьшить вечернее освещение улиц.
27 мая в Укрэнерго заявили, что в жаркие месяцы графики отключений света могут быть более жесткими.
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