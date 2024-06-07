В Украине заработает дополнительный блок на АЭС — известна дата

Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине заработает дополнительный блок на АЭС в ночь с 7 на 8 июня, который позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.

Запуск дополнительного блока на украинской АЭС поможет в критической ситуации в энергетике

Кудрицкий отметил, что работа блока на АЭС на две недели "даст приятную приварку к мощности", которую сейчас есть у Украины.

Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы владеем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме. Владимир Кудрицкий Глава Укрэнерго

В то же время глава Укрэнерго добавил, благодаря выводу в работу энергоблока регионы смогут легче соблюдать лимиты.

Однако он акцентировал, что улучшение будет продолжаться временно, поскольку дальше июль — тогда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.

Ситуация в энергосистеме Украины: что известно

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине - Днепрогэс. В результате обстрела погиб человек. Также в реку попали нефтепродукты.

25 марта в Укргидроэнерго заявили, что для восстановления Днепрогэса понадобятся годы.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы в течение всего 2024 года.

11 апреля ПАО "Центрэнерго" заявило, что потеряло 100% генерации. 22 марта 2024 года оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС Донецкой области. В результате массированной атаки РФ была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.

14 апреля заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что через две недели атак Россия уничтожила результаты годовых усилий по ремонту энергообъектов Украины. Поделиться

16 апреля глава Минэнерго Галущенко говорил, что Украина потеряла 7 ГВт энергогенерации. Уже 5 мая он заявил, что Украина потеряла более 8 ГВт поколения.

5 мая россияне обстреляли Славянскую ТЭС. Туда прилетело пять ракет. 8 мая ДТЭК сообщил об обстреле трех ТЭС.

9 мая из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины военная администрация Киева приняла решение уменьшить вечернее освещение улиц.

Первый заместитель председателя комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко заявил, что Кабмин намерен повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти в полтора раза. Новые цены могут быть установлены уже летом. Позже в Минэнерго подтвердили, что дискуссии на этот счет действительно продолжаются. Поделиться

27 мая в Укрэнерго заявили, что в жаркие месяцы графики отключений света могут быть более жесткими.