С начала июня ситуация в энергосистеме ухудшилась из-за ряда факторов, в частности, высокой температуры, атаки россиян и уменьшения объемов доступной генерации.

Улучшение ситуации с электроэнергией в Украине ожидают на выходных

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Есть несколько факторов. Прежде всего, это достаточно высокая температура, сопровождающаяся увеличением потребления электроэнергии. Также последняя атака врага на тепловые и гидроэлектростанции снизила и без того небольшие объемы генерации, которые сейчас работают в энергосистеме и которых и до этого было недостаточно. Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго"

Кроме того, из-за облачности уменьшились объемы генерации на солнечных электростанциях, а на атомной генерации идет плановая ремонтная кампания.

Ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное – на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это постоянный тренд. Поэтому на выходных будет немного легче, – спрогнозировал глава Укрэнерго. Поделиться

Кудрицкий также объяснил, как устанавливаются лимиты потребления для областей.

Лимиты определяются от имеющейся генерирующей мощности. То есть сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться – столько мы и распределяем между областями.

По его словам, изменение лимитов возможно либо при восстановлении части генерации, либо при снижении потребления.

Исландия выделила более 600 тыс. евро в поддержку энергетики Украины

Правительство Исландии решило внести второй вклад в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тыс. евро.

Как отметили в Министерстве энергетики Украины, ранее Исландия перечислила в Фонд, поддерживающий украинскую энергетическую систему, более 2 млн. евро. Теперь Рейкьявик планирует перечислить еще 667 тыс евро, что увеличит вклад этого государства до 2,72 млн евро.

Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль сообщал, что в Фонде поддержки энергетики Украины на сегодняшний день уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.