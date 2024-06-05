С начала июня ситуация в энергосистеме ухудшилась из-за ряда факторов, в частности, высокой температуры, атаки россиян и уменьшения объемов доступной генерации.
Главные тезисы
- Финансовая поддержка Исландии на развитие энергетики поможет улучшить ситуацию в стране.
- Лимиты потребления электроэнергии для областей в Украине зависят от генерирующей мощности.
- Прогнозируется уменьшение потребления электроэнергии в выходные, но напряженная ситуация сохранится.
- Исландия увеличивает свой вклад в Фонд поддержки украинской энергетической системы для обеспечения стабильности.
Улучшение ситуации с электроэнергией в Украине ожидают на выходных
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Кроме того, из-за облачности уменьшились объемы генерации на солнечных электростанциях, а на атомной генерации идет плановая ремонтная кампания.
Кудрицкий также объяснил, как устанавливаются лимиты потребления для областей.
Лимиты определяются от имеющейся генерирующей мощности. То есть сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться – столько мы и распределяем между областями.
По его словам, изменение лимитов возможно либо при восстановлении части генерации, либо при снижении потребления.
Исландия выделила более 600 тыс. евро в поддержку энергетики Украины
Правительство Исландии решило внести второй вклад в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тыс. евро.
Как отметили в Министерстве энергетики Украины, ранее Исландия перечислила в Фонд, поддерживающий украинскую энергетическую систему, более 2 млн. евро. Теперь Рейкьявик планирует перечислить еще 667 тыс евро, что увеличит вклад этого государства до 2,72 млн евро.
Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль сообщал, что в Фонде поддержки энергетики Украины на сегодняшний день уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.
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