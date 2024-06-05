Із початку червня ситуація в енергосистемі погіршилася через низку факторів, зокрема, високу температуру, атаку росіян та зменшення обсягів доступної генерації.

Покращення ситуації з електроенергією в Україні очікують на вихідних

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Є декілька факторів. Перш за все, це досить висока температура, яка супроводжується збільшенням споживання електроенергії. Також остання атака ворога на теплові й гідроелектростанції зменшила і без того невеликі обсяги генерації, які зараз працюють в енергосистемі і яких й до того було недостатньо. Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго"

Крім того, через хмарність зменшилися обсяги генерації на сонячних електростанціях, а на атомній генерації триває планова ремонтна кампанія.

Ситуація цього тижня буде складною. Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше, - спрогнозував очільник Укренерго. Поширити

Кудрицький також пояснив, як встановлюються ліміти споживання для областей.

Ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися – стільки ми й розподіляємо між областями.

За його словами, зміна лімітів можлива або за умови відновлення частини генерації, або при зниженні споживання.

Ісландія виділила понад 600 тис євро на підтримку енергетики України

Уряд Ісландії вирішив зробити другий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума цього внеску становитиме 667 тис євро.

Як зазначили у Міністерстві енергетики України, раніше Ісландія перерахувала до Фонду, який підтримує українську енергетичну систему, понад 2 млн євро. Тепер Рейк'явік планує перерахувати ще 667 тис євро, що збільшить внесок цієї держави до 2,72 млн євро.

Раніше очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль повідомляв, що у Фонді підтримки енергетики України на сьогодні вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.