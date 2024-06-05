Із початку червня ситуація в енергосистемі погіршилася через низку факторів, зокрема, високу температуру, атаку росіян та зменшення обсягів доступної генерації.
Головні тези:
- Атака РФ на теплові й гідроелектростанції зумовила додаткове зменшення виробництва електроенергії.
- Завдяки фінансовій підтримці Ісландії на розвиток енергетики України виділено ще понад 2 млн євро, що сприятиме покращенню ситуації.
- Прогнозується падіння споживання електроенергії на вихідних, але ситуація залишиться напруженою.
- Ліміти споживання електроенергії для областей України встановлюються в залежності від наявної генеруючої потужності.
Покращення ситуації з електроенергією в Україні очікують на вихідних
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Крім того, через хмарність зменшилися обсяги генерації на сонячних електростанціях, а на атомній генерації триває планова ремонтна кампанія.
Кудрицький також пояснив, як встановлюються ліміти споживання для областей.
Ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися – стільки ми й розподіляємо між областями.
За його словами, зміна лімітів можлива або за умови відновлення частини генерації, або при зниженні споживання.
Ісландія виділила понад 600 тис євро на підтримку енергетики України
Уряд Ісландії вирішив зробити другий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума цього внеску становитиме 667 тис євро.
Як зазначили у Міністерстві енергетики України, раніше Ісландія перерахувала до Фонду, який підтримує українську енергетичну систему, понад 2 млн євро. Тепер Рейк'явік планує перерахувати ще 667 тис євро, що збільшить внесок цієї держави до 2,72 млн євро.
Раніше очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль повідомляв, що у Фонді підтримки енергетики України на сьогодні вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.
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