На Южноукраинской АЭС сгорели три трансформатора тока
Категория
Украина
Дата публикации

На Южноукраинской АЭС сгорели три трансформатора тока

На Южноукраинской АЭС сгорели три трансформатора тока
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Источник:  online.ua

На Южноукраинской атомной электростанции за три последних дня сгорели три трансформатора тока. Это привело к отключению от сети одного из атомных реакторов и двух-трех линий в сети «Укрэнерго».

Главные тезисы

 

  • Авария произошла из-за аномальной жары, называемой технической; большое количество регионов Украины столкнулись с ограничениями в поставках электричества.
  • Поломка оборудования на энергообъектах предшествовала аварии, что привело к массовым отключениям света во многих областях страны.
  • Однако благодаря досрочному ремонту одного из блоков АЭС были предприняты меры для улучшения генерации электричества, хотя проблемы с отключениями света остаются.

Что известно об аварии на Южноукраинской АЭС

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что аварии произошли из-за аномальной жары.

Именно из-за этой, абсолютно технической, аварии, левого берега Украины — включая Днепр, Сумы и дальше по перечню — последние два дня крайне жестко ограничены в поставках электричества, — объяснил Харченко.

Что этому предшествовало

18 июня «Укрэнерго» сообщало о поломке оборудования на двух энергообъектах.

Поэтому четыре очереди отключений света одновременно ввели в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

17 июля "Энергоатом" сообщил, что на одной из АЭС досрочно отремонтировали один из блоков . Его подключили к энергосистеме, что должно существенно улучшить генерацию и ситуацию со светом, но из-за вышеуказанных аварий отключений света стало больше.

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