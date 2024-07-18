На Южноукраинской АЭС сгорели три трансформатора тока

На Южноукраинской атомной электростанции за три последних дня сгорели три трансформатора тока. Это привело к отключению от сети одного из атомных реакторов и двух-трех линий в сети «Укрэнерго».

Что известно об аварии на Южноукраинской АЭС

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что аварии произошли из-за аномальной жары.

Именно из-за этой, абсолютно технической, аварии, левого берега Украины — включая Днепр, Сумы и дальше по перечню — последние два дня крайне жестко ограничены в поставках электричества, — объяснил Харченко. Поделиться

Что этому предшествовало

18 июня «Укрэнерго» сообщало о поломке оборудования на двух энергообъектах.

Поэтому четыре очереди отключений света одновременно ввели в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

17 июля "Энергоатом" сообщил, что на одной из АЭС досрочно отремонтировали один из блоков . Его подключили к энергосистеме, что должно существенно улучшить генерацию и ситуацию со светом, но из-за вышеуказанных аварий отключений света стало больше.