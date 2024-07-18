На Южноукраинской АЭС сгорели три трансформатора тока

На Южноукраинской атомной электростанции за три последних дня сгорели три трансформатора тока. Это привело к отключению от сети одного из атомных реакторов и двух-трех линий в сети «Укрэнерго».
Главные тезисы
- Авария произошла из-за аномальной жары, называемой технической; большое количество регионов Украины столкнулись с ограничениями в поставках электричества.
- Поломка оборудования на энергообъектах предшествовала аварии, что привело к массовым отключениям света во многих областях страны.
- Однако благодаря досрочному ремонту одного из блоков АЭС были предприняты меры для улучшения генерации электричества, хотя проблемы с отключениями света остаются.
Что известно об аварии на Южноукраинской АЭС
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что аварии произошли из-за аномальной жары.
Что этому предшествовало
18 июня «Укрэнерго» сообщало о поломке оборудования на двух энергообъектах.
Поэтому четыре очереди отключений света одновременно ввели в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.
17 июля "Энергоатом" сообщил, что на одной из АЭС досрочно отремонтировали один из блоков . Его подключили к энергосистеме, что должно существенно улучшить генерацию и ситуацию со светом, но из-за вышеуказанных аварий отключений света стало больше.
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