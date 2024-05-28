Украина вывела из ремонта очередной блок АЭС

После ремонта к сети подключили атомный блок одной из атомных электростанций, что придаст энергосистеме 1 000 МВт мощности.

В Украине ранее план вывели из ремонта очередной блок АЭС

Плановый ремонт блока атомщики завершили на три дня раньше запланированного срока. Теперь блок набирает мощности.

Этот блок стал вторым блоком АЭС, где специалисты в этом году провели ремонтные работы. К тому же к плановым выходам в ремонт готовятся еще несколько блоков, чтобы они могли обеспечить стабильную и бесперебойную работу во время отопительного сезона.

26 мая после планового ремонта подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС.

Атаки РФ на украинскую энергетику

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области. Следовательно, ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации. В него входят:

Змиевская ТЭС в Харьковской области (уничтожили россияне);

Трипольская ТЭС в Киевской области (уничтожили россияне);

Углегорская ТЭС в Донецкой области (захватили россияне).

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове тогда случился блекаут.

Среди прочего, оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.

После этого россияне еще несколько раз атаковали критическую инфраструктуру. В ночь на 8 мая российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.