На Хмельницкий АЭС начали строительство двух энергоблоков по американской технологии

На Хмельницкой АЭС приступили к строительству энергоблоков № 5 и № 6 по американской технологии АР1000 Westinghouse.

Что известно о строительстве энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Как отмечается, особенность технологии технологией АР1000 Westinghouse — возможность маневрирования блоков, что важно для Украины, ведь россияне уничтожают именно балансирующие мощности украинской энергетики.

Так, пятый энергоблок на Хмельницкой атомной электростанции станет первым в Украине, построенным по американской технологии АР1000.

Это обширный геополитический проект общего интереса Украины и США. Технологии, которые мы будем вместе строить и развивать, вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики, — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Поделиться

Эти блоки на Хмельницкой АЭС будут первыми из девяти, планирующих построить в Украине совместно с Westinghouse по технологии АР1000.

В этом году Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, чтобы компенсировать потерянные из-за полномасштабной войны с россией энергетические мощности. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС.

Глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что после завершения строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, мощности станции превысят мощности оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Что известно об атаке РФ на украинскую энергетику

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области. ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В него входят:

Змиевская ТЭС в Харьковской области

Трипольская ТЭС в Киевской области

Углегорская ТЭС в Донецкой области

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут.

Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения .

В ночь на 29 марта Россия нанесла масштабный ракетный авиаудар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Тогда повредило энергоинфраструктуру в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.

По оценкам Центра исследований энергетики, в июле-августе можно ожидать жестких ограничений для потребителей. после последних атак на энергетику.