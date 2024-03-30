Энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к сети после ремонта

Энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был подключен к сети после восстановительных ремонтных работ.

Энергоблок ХАЭС подключен к энергосети

Это произошло раньше запланированного срока.

Об этом сообщает Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Ранее на две недели после восстановительного ремонта энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосистеме. Поделиться

Энергетики отметили, что по состоянию на сегодняшний день энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/час. Такие показатели связаны с введенными НЭК "Укрэнерго" ограничениями.

После снятия ограничений блок будет загружен дополнительно.

Ситуация с энергосистемой Украины на фоне массированных обстрелов РФ

Замминистра энергетики Светлана Гринчук заявила, что дефицита в энергосистеме пока нет, и она работает сбалансированно, но ситуацию приходится постоянно стабилизировать.

По словам чиновницы, несмотря на достаточность генерации, ее трудно доставлять потребителям. В частности, из-за повреждения генерации ситуацию постоянно приходится стабилизировать.

Также заместитель главы Минэнерго заверила, что сейчас о блекаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.

Как заявил 30 марта вечером президент Владимир Зеленский, удары российских окупантов сейчас нацелены именно на энергетическое обескровление Украины.

29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, также нацеленных на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.