Енергоблок Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після ремонту
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Енергоблок Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після ремонту

НАЕК "Енергоатом"
ХАЕС

Енергоблок Хмельницької атомної електростанції було підключено до енергомережі після відновлювальних ремонтних робіт.

Енергоблок ХАЕС підключено до енергомережі

Це відбулося раніше запланованого строку.

Про це повідомляє Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Раніше на два тижні після відновлювального ремонту енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключено до енергосистеми.

Енергетики зазначили, що станом на зараз енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Такі показники пов'язані із введеними НЕК "Укренерго" обмеженнями.

Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково.

Ситуація з енергосистемою України на тлі масованих обстрілів РФ

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що дефіциту в енергосистемі наразі немає, і вона працює збалансовано, але ситуацію доводиться постійно стабілізувати.

За словами чиновниці, попри достатність генерації, її важко доставляти до споживачів. Зокрема через пошкодження генерації ситуацію постійно доводиться стабілізувати.

Також заступниця глави Міненерго запевнила, що наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога.

Як заявив 30 березня ввечері президент Володимир Зеленський, удари російських окупантів зараз націлені саме на енергетичне знекровлення України.

29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

30 березня "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у кількох областях України.

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