На Хмельницький АЕС почали будівництво двох енергоблоків за американською технологією

На Хмельницькій АЕС розпочали будівництво енергоблоків № 5 і № 6 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

Що відомо про будівництво енергоблоків на Хмельницький АЕС

Як зазначається, особливість технології технологією АР1000 Westinghouse можливість маневрування блоків, що важливо для України, адже росіяни знищують саме балансуючі потужності української енергетики.

Так, п’ятий енергоблок на Хмельницькій атомній електростанції стане першим в Україні, зведеним за американською технологією АР1000.

Це великий геополітичний проєкт спільного інтересу України і США. Технології, які ми будемо разом будувати і розвивати, витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики, — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко. Поширити

Ці блоки на Хмельницькій АЕС будуть першими з девʼяти, які планують побудувати в Україні спільно з Westinghouse за технологією АР1000.

Цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, щоб компенсувати втрачені через повномасштабну війну з росією енергетичні потужності. Усі чотири реактори побудують на Хмельницькій АЕС.

Очільник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що після завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, потужності станції перевищать потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Що відомо про атаку РФ на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. ПАТ “Центренерго” втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині

Трипільська ТЕС на Київщині

Вуглегірська ТЕС на Донеччині

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут.

Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня Росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.

За оцінками Центру досліджень енергетики, у липні — серпні можна очікувати жорстких обмежень для споживачів після останніх атак на енергетику.