В МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

В МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС

В МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС
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Источник:  МАГАТЭ

Эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.

Главные тезисы

  • Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС после осмотра градирни.
  • Проведенный анализ не выявил значительных признаков повреждения или следов беспилотника у основания градирни.
  • Президент Владимир Зеленский обвинил российских оккупантов в устройстве пожара на территории ЗАЭС и призвал к реакции со стороны международного сообщества.
  • ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, но остается вопрос о мотивах и обстоятельствах инцидента.

Что удалось установить экспертам МАГАТЭ

Как отмечается, команда специалистов подтвердила, что не было значительных признаков повреждения обломков, пепла или сажи, расположенных у основания градирни.

При осмотре не было обнаружено ни шин, ни остатков беспилотника. Пока команда не смогла сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений, — говорится в заявлении.

В МАГАТЭ добавили, что они продолжат общий анализ после дополнительного осмотра и получения доступа к уровню распределительного устройства водяного распылителя и бассейна холодной воды.

Что этому предшествовало

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время, изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

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