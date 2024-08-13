В МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.
Главные тезисы
- Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС после осмотра градирни.
- Проведенный анализ не выявил значительных признаков повреждения или следов беспилотника у основания градирни.
- Президент Владимир Зеленский обвинил российских оккупантов в устройстве пожара на территории ЗАЭС и призвал к реакции со стороны международного сообщества.
- ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, но остается вопрос о мотивах и обстоятельствах инцидента.
Что удалось установить экспертам МАГАТЭ
Как отмечается, команда специалистов подтвердила, что не было значительных признаков повреждения обломков, пепла или сажи, расположенных у основания градирни.
В МАГАТЭ добавили, что они продолжат общий анализ после дополнительного осмотра и получения доступа к уровню распределительного устройства водяного распылителя и бассейна холодной воды.
Что этому предшествовало
11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.
В то же время, изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.
Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.
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