Оккупанты РФ не допустили экспертов МАГАТЭ на место пожара в ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ не допустили экспертов МАГАТЭ на место пожара в ЗАЭС

Оккупанты РФ не допустили экспертов МАГАТЭ на место пожара в ЗАЭС
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Эксперты МАГАТЭ не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции. Там оккупанты 11 августа устроили пожар.

Главные тезисы

  • Эксперты МАГАТЭ не получили доступ внутрь градирни на ЗАЭС из-за препятствий со стороны оккупантов РФ.
  • После осмотра градирни специалисты запросили доступ к уровню распределения водяных форсунок, но им было отказано.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание МАГАТЭ и мировое сообщество на инцидент с пожаром на Запорожской аЭС.
  • Российские оккупанты обвинили Украину в обстреле Энергодара, но радиационный фон вокруг ЗАЭС оставался в норме.
  • Эксперты МАГАТЭ не смогли установить точную причину возгорания на градирне ЗАЭС после проведенного осмотра.

Оккупанты РФ не позволили МАГАТЭ осмотреть градирню ЗАЭС

Как сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, представители МАГАТЭ смогли провести осмотр градирни и радиационный мониторинг.

Однако доступа внутрь градирные эксперты не получили.

После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно в середину градирни на уровень распределения водяных форсунок, где, по их предположениям, могло быть определенное повреждение. Но доступ туда эксперты не получили, — подчеркнул Колесник.

Он отметил, что в настоящее время МАГАТЭ не сделало окончательного вывода об обстоятельствах возгорания на градирне.

Армия РФ устроила провокацию на ЗАЭС

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время, изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.

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