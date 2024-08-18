У Запорожской АЭС взорвался дрон. МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после удара беспилотника вблизи оккупированной ЗАЭС ситуация с ядерной безопасностью на станции ухудшилась.

Что известно о взрыве дрона возле ЗАЭС

Представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной Запорожской АЭС произошел удар беспилотника, который произошел вне охранной зоны станции.

По предварительным данным, дрон взорвался недалеко от прудов для охлаждения, примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая является единственной линией на 750 киловольтов, что поставляет энергию для ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ, обследовавшая место инцидента, обнаружила повреждения, предположительно вызванные взрывом дрона.

Отмечено, что пострадавших и повреждений оборудования в этот раз не было. Однако удар был зафиксирован на дороге между двумя главными воротами АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность угрозой ядерной безопасности и призвал все стороны придерживаться пяти принципов, разработанных для защиты станции.

Я остаюсь крайне обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальному воздержанию со стороны всех сторон, — подчеркнул Рафаэль Гросси. Поделиться

Армия РФ устроила провокацию на ЗАЭС

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.