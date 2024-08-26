Россия массированно обстреливает Днепропетровщину — есть погибшая и раненые

В Днепропетровской области в результате ударов российских войск по Никопольскому и Криворожскому районам 26 августа один человек погиб, еще девять ранены.
Главные тезисы
- Российские войска массово обстреливают Никопольский и Криворожский районы в Днепропетровской области, повреждены шесть многоэтажек, автомобили, частные дома и инфраструктура.
- В результате атак погиб один человек, а девять получили ранения. Среди пострадавших 14-летняя девочка и женщина с резаными ранами.
- Подвергается высокому риску возникновение пожаров и разрушение инфраструктуры. В результате обстрелов пострадали несколько автомобилей, автобусов, линии электропередач и газопровод.
- Медицинская помощь была оказана пострадавшим, однако ситуация остается напряженной из-за массированных атак российских войск.
- Один человек погиб от вражеских ударов, и возникли серьезные повреждения жилых зданий, промышленных объектов и инфраструктуры в районах обстрела. Ситуация требует внимания и решительных действий для защиты мирных жителей.
Россия массово обстреливает Днепропетровщину 26 августа
Никопольский район страдал от российских обстрелов в течение всего дня. Вражеские атаки подверглись районному центру, Мировской, Красногригоревской, Покровской и Марганецкой общинам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате ударов РФ за день в районе пострадали в общей сложности восемь человек, один человек погиб.
В Криворожском районе в результате утренней атаки российских войск, по уточненным данным, пострадала 42-летняя женщина, у нее — резаные раны. Медики оказали потерпевшей помощь, ее состояние удовлетворительное.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Телеграмме уточнил, что в Никопольском районе пострадала, в частности, 14-летняя девочка.
Что известно о последствиях атаки РФ на Днепропетровскую область
26 августа российские войска атаковали Днепропетровскую область. Утром было известно об одном погибшем.
Как сообщает МВД Украины, один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.
Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.
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