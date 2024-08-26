Россия массированно обстреливает Днепропетровщину — есть погибшая и раненые

В Днепропетровской области в результате ударов российских войск по Никопольскому и Криворожскому районам 26 августа один человек погиб, еще девять ранены.

Россия массово обстреливает Днепропетровщину 26 августа

Никопольский район страдал от российских обстрелов в течение всего дня. Вражеские атаки подверглись районному центру, Мировской, Красногригоревской, Покровской и Марганецкой общинам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате ударов РФ за день в районе пострадали в общей сложности восемь человек, один человек погиб.

Вражеским огнем там повреждены шесть многоэтажек и частный дом, хозяйственная постройка, инфраструктура, предприятие, солнечные панели, магазин, пять автомобилей, два автобуса, линии электропередач и газопровод. Возникли несколько пожаров. Поделиться

В Криворожском районе в результате утренней атаки российских войск, по уточненным данным, пострадала 42-летняя женщина, у нее — резаные раны. Медики оказали потерпевшей помощь, ее состояние удовлетворительное.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Телеграмме уточнил, что в Никопольском районе пострадала, в частности, 14-летняя девочка.

Что известно о последствиях атаки РФ на Днепропетровскую область

26 августа российские войска атаковали Днепропетровскую область. Утром было известно об одном погибшем.

Как сообщает МВД Украины, один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.

Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.