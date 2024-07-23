Россия атаковала дом семейного типа в Днепропетровской области. Раненые дети

Армия РФ ударила дроном-камикадзе по дому семейного типа в Марганце на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали два парня 14 лет и один – 13-летний.
Главные тезисы
- Двое 14-летних парней и один 13-летний ранены в результате атаки.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пострадавшие госпитализированы со средней тяжестью состояния.
- Жители прибрежных населенных пунктов в течение двух лет сталкиваются с разрушениями от российских обстрелов и обнаруживают флешеты в различных местах.
Армия РФ атаковала дроном Днепропетровщину
Сообщается, что враг направил беспилотник на дом семейного типа, где проживало 12 детей.
Также, по словам Лисака, из-за российского удара повреждены частные дома. Сейчас на месте работают все необходимые службы.
РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами
Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.
Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.
Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.
За два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные проволочки на улицах, в заборах, крышах и автомобилях.
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