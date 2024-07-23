Россия атаковала дом семейного типа в Днепропетровской области. Раненые дети

Армия РФ ударила дроном-камикадзе по дому семейного типа в Марганце на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали два парня 14 лет и один – 13-летний.

Армия РФ атаковала дроном Днепропетровщину

Сообщается, что враг направил беспилотник на дом семейного типа, где проживало 12 детей.

Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один — 13-летний. Подростков были госпитализированы. Состояние средней тяжести, — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Поделиться

Также, по словам Лисака, из-за российского удара повреждены частные дома. Сейчас на месте работают все необходимые службы.

РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.

Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.

В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами, — рассказал Евтушенко. Поделиться

Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.