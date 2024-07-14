Армия РФ атаковала Днепропетровщину — есть пострадавшая

В ночь на 14 июля армия РФ нанесла удары дронами и ракетами по нескольким общинам Днепропетровской области.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ на Днепропетровщину пострадала 67-летняя женщина, также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
- В результате российской агрессии на Херсонщине 5 человек погибли, 9 получили ранения, среди них один ребенок.
- Глава Херсонской ОВА подчеркнул тяжелые последствия российской агрессии, которая привела к многочисленным жертвам и разрушениям в регионе.
В результате атаки РФ на Днепропетровщину пострадала женщина
В ночь на 14 июля армия РФ атаковала Днепропетровскую область. В результате ударов начались пожары в результате которых пострадала женщина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, пожарные укротили огонь и в Криворожском районе.
4 дома пылали в Мировской общине Никопольщины. Они занялись из-за обстрела из "Града". Всего враг разбил 5 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, не эксплуатируемое здание и линии электропередач.
Пятеро гражданских погибли на Херсонщине в течение суток из-за обстрелов РФ
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались более 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 9 гражданских, пять человек ранены.
Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.
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