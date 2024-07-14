Армия РФ атаковала Днепропетровщину — есть пострадавшая

В ночь на 14 июля армия РФ нанесла удары дронами и ракетами по нескольким общинам Днепропетровской области.

В результате атаки РФ на Днепропетровщину пострадала женщина

В ночь на 14 июля армия РФ атаковала Днепропетровскую область. В результате ударов начались пожары в результате которых пострадала женщина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В ночь на 14 июля враг совершил ракетную атаку на Днепровский район. Из-за чего произошло возгорание. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, пожарные укротили огонь и в Криворожском районе.

В результате атаки БПЛА там загорелась трава. К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Лечится дома. В районе повреждены 2 частных дома, — добавил Лысак. Поделиться

4 дома пылали в Мировской общине Никопольщины. Они занялись из-за обстрела из "Града". Всего враг разбил 5 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, не эксплуатируемое здание и линии электропередач.

Пятеро гражданских погибли на Херсонщине в течение суток из-за обстрелов РФ

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались более 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 9 гражданских, пять человек ранены.

Российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.